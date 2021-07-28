Sıcaktan fenalaşıp gölgede uyudu, yurttaşlar öldü sandı
Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Sıcak havada rahatsızlanıp gölgede uyuyakalan bir vatandaşı ise başka vatandaşlar uyandırıp elini yüzünü yıkattı.
Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı 14.00 itibariyle 40 derece ölçüldü. Güneş altındaki ve araç termometleriyse ise 46 dereceyi gösterdi.
Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı. Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz'ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı.
İşi olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen ve Adana'nın çok sıcak olduğunu belirten bir vatandaş, “Adana çok sıcak. Yanıyor. Dışarı bile çıkamıyoruz. Az önce uyuyan adamı öldü sandık. Güneşten çıkamıyoruz. Aslında yola çıkıp silahı alacaksın ve güneşe sıkacaksın. Her yer soğuk bizim Adana yanıyor. Gölge daha sıcak. Güneşe çıkamıyoruz, gölgede pişiyoruz. Adana cehennem gibi yanıyor. Cehennem harbiden Adana'nın altında” diye konuştu.
Video Haberler
- TEM'de yol çalışması! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
- Yurttaşlar can havliyle kaçtı
- Endonezya'da yanardağ patladı
- 'Önlemlerimizi almaya başladık'
- Akşener, İYİ Parti'nin son oy oranını açıkladı
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- Harita paylaşıldı: İşte son durum
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Üç bankadan 'emekli' kararı: Anlaştılar
- Ceyhan'dan tarih verilmesine sert tepki
- DEVA'nın kurucu ismi siyaseti bıraktı
- Basın toplantısında gergin anlar
- Ceyhan'dan 'üçüncü doz' açıklaması
- Durum felaket: Manavgat yanıyor
- ABD Başkanı Biden açıkladı: Aşı zorunluluğu gündemde