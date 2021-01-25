Şiddet mağduru kadın isyan etti: “Ya beni ya da bebeğimizi öldürecek”
Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Aslıhan Özkan(24), 10 kez şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Ali Özkan(27) tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti. Boşanma davası açtığını söyleyen Aslıhan, “Ali, 6 aylık bebeğimizi öldürmeye kalkıştı. Yine de tutuklanmadı. Ya beni ya da bebeğimizi öldürecek. Adalet nerede? Emine Bulut gibi öldürülmek istemiyorum” dedi.
Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Aslıhan Özkan, 1 yıldır evli olduğu eşi Ali Özkan tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Edinilen bilgiye göre, 24 Ekim 2020 tarihinde Ali Özkan, eşi Aslıhan Özkan’a şiddet uygulayıp, evden attı. Daha sonra Özkan, 6 aylık bebeğini rehin alarak, eve benzin döktü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Özkan'ı evi yakmaması için ikna ederek, bebeği annesine teslim etti. Bu olayın ardından darp raporu alan Aslıhan Özkan, boşanma davası açtı.
Aslıhan Özkan, kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği Ali Özkan hakkında kolluk kuvvetlerine giderek, 10 kez şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.
‘BEDELİNİ ÖDEMİYOR’
“24 Ekim günü bebeğimle beraber çok korkunç bir gün yaşadım” diyen Özkan, sözlerine şöyle devam etti: “Olay sonrası ailemin yanına geldim. Ancak Ali, beni burada da rahat bırakmıyor. Beni ve ailemi ölümle tehdit ediyor. Eve benzin döküp, bebeğimizi rehin aldı. Emniyette, o kadar polisin içinde bana, ‘Babanı öldüreceğim’ diye tehdit etti. Yine de gözaltına alınmadı. Ali, yaptıklarının bedelini ödemiyor. Bu suçları işlemiş biri nasıl elini kolunu sallayarak gezebilir?. Ali ceza almadığı sürece durmayacak. Bana, ‘Senin canını acıtmak için bebeği öldüreceğim’ diyor. Bu adam bir kere kendi evladını öldürmeye kalkıştı. Yine yapar. 2 gün önce ailemle kaldığım eve taş attı ve ‘Hepinizi öldüreceğim’ dedi. Ali yüzünden evde hapis hayatı yaşıyorum.” Ali Özkan hakkında 3 gün zorlama hapis ceza kararı olduğu ancak uygulanmadığı öğrenildi.
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