Şiddetli yağışların ardından Japonya'da tahliye çağrısı
Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldı.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kyuşu'da yer alan Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerinde toplamda 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.
Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı bölge genelinde 14 nehrin taştığını, yerel turizmin olumsuz etkileneceğini bildirdi.
'HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIN'
Saga eyaletinde yağışlar sonrası Rokkaku Nehri'nin taşması sonucu oluşan sel Juntendo Hastanesinin zemin katını bastı. Hastalar üst katlara taşındı.
Bölge halkına çağrı yapan Afet İdaresi ve Okyanus Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Tanahaşi Yasufumi, halktan hayati risklere karşı her türlü önlemi almalarını istedi.
Yağışları "eşi görülmemiş" olarak niteleyen JMA yetkilisi Yuşi Adaçi, bu durumun bazı bölgelerde heyelan ve taşkınlara sebep olduğunu belirterek, "Acil durum ilan edilmesini beklemeyin. Yerel yetkililerin açıkladığı tahliye uyarılarını dikkate alın ve kendi güvenliğinizi sağlayın" dedi
Video Haberler
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
- Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
- Genç kadına evlilik öncesi estetik şoku
- Sel felaketinde yaşanan korku dolu anlar kamerada
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü
- Düzmece mi gerçek mi olduğu araştırılıyor
- Menderes'te orman yangını
- Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü
- Erdoğan'a kötü haberler! İlk kez bu kadar düştü
- Ünlü şarkıcının bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı
- MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
- Fehmi Koru'dan adaylık iddiası
- Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem!
- Kirayı yükseltmek isteyen ev sahiplerine kötü haber
- AKP’li Tevfik Göksu'ya tepki: Suçlusunuz
- Benim için hüzün dolu bir gün… sözleriyle paylaştı!
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü