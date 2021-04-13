Siemens çalışanı anlattı: 'Yönetim vakaların artmasından bizi sorumlu tutuyor'

13 Nisan 2021 Salı, 12:12

Türkiye’de koronavirüs vakaları, son günlerde oldukça yüksek seyrediyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde vaka sayısında Dünya’da ikinci, Avrupa'da birinci olmuştuk. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, tespit edilen vakaların yüzde 85’ini çeşitli varyantlardan oluştuğunu ve bulaşma hızının varyantlar nedeniyle arttığı bilgisini paylaşmıştı. Hal böyle iken işe gitmek durumunda olan emekçiler, artan koronavirüs vakalarından ve yetersiz önlemlerden şikayet ediyor. Gazetemize ulaşan Siemens Gebze Orta Gerilim Fabrikası’nda çalışan ve isminin paylaşılmasını istemeyen bir emekçi, işyerinde koronavirüs vakaların çok arttığını iddia etti ve yetersiz önlemler nedeniyle can güvenliklerinden endişe duyduklarını söyledi.

"ÇALIŞIRKEN FİZİKİ MESAFEYE UYAMIYORUZ"

Fabrikadaki koronavirüs vakalarının son bir haftada çok arttığını ve önlemlerin yetersiz kaldığını belirten Siemens çalışanı, "Normalde olsaydı şirketi kapatırlardı ama işler yoğun ve işlerin gecikeceğinden dolayı kapatma yapmıyorlar. Günden güne işyerindeki vakalar artıyor. Şirket yöneticileri herhangi bir tedbir almadan bizi çalıştırmaya devam ediyor. İç içe ve yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Fiziki mesafeye uymamız çalışırken mümkün olmuyor" dedi.

"SENDİKA DA YARDIMCI OLMUYOR"

Konuyla ilgili şikayetlerini sendikaya da ilettiklerini söyleyen Siemens çalışanı, "Türk Metal Sendikası üyesiyiz. Ancak onlar da bu konu hakkında bize yardımcı olmuyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Böyle durumları şirket yönetimi belirler, böyle devam edeceğiz, gelen haberlere göre ilerde bakarız deniyor" yanıtını aldıklarını söyledi.

"SAĞLIĞIMIZ UMURLARINDA DEĞİL"

İşten çıkarılma korkusu nedeniyle çalışanların sessiz kalmak durumunda kaldığını ekleyen Siemens çalışanı, "Pozitif vaka olduğunda kafalarına göre belirli temaslıları gönderiyorlar kalanı ise çalışmaya devam ediyor. İşler yoğun olduğundan dolayı bizlerin sağlığı umurlarında değil. Normalde Siemens böyle bir şirket değildi ama ne yazık ki yeni gelen yönetim çok katı. Çalışanların çoğu şikayetçi. Fakat bizi işten çıkarırlar korkusuyla susuyorlar" diye konuştu.

"VAKALARDAN BİZİ SORUMLU TUTUYORLAR"

Fabrika içinde çeşitli önlemlerin olduğunu ancak vaka artışına bu önlemlerin etki etmediğini belirten çalışan şunları söyledi:

"Pozitif çıkan bir kişi belli olduğunda eğer işe servisle gelmişse sadece önünde ve arkasında oturan kişileri temaslı sayıyorlar. Yönetim vakaların artmasından bizi sorumlu tutuyor. Sosyalleştiğimiz alanlarda virüsün yayıldığını söylüyorlar. Fakat çalışma alanlarından bahseden yok. Biz zaten çalışırken sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Örneğin elektrik panosu alanımız çok dar bir alan. İşler çok yoğun olduğu için sürekli dip dibe olmak durumundayız. Pozitif çıkanlarla aynı alanlarda, aynı elektrik panolarında çalışmış oluyoruz ve onların dokunduğu alanlardan bize bulaşmama gibi bir ihtimali yok. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz."