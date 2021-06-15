Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru, yılın ilk üç ayında yüzde 93 arttı

15 Haziran 2021 Salı, 04:00

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasında, tazminat ödemeleri konusunda yaşanan sorunları çözüme bağlayan önemli kurumlardan olan Sigorta Tahkim Komisyonu, 2021 yılına çok hareketli başladı:

- Komisyonun güncel bültenine göre, yılın ilk üç ayında 2020’nin aynı dönemine kıyasla toplam başvuru sayısı yüzde 92.9 artarak 63 bin 607 adet oldu. Bu kapsamda hayatdışı branşlarıyla ilgili başvurular yüzde 93.2 artarak 63 bin 413, hayatla ilgili olanlar yüzde 33.8 artarak 194 adede yükseldi. Ayrıca toplam başvuru sayısı 2019’un aynı döneminde 27 bin 238’di.

- Branş bazında en çok başvuru yüzde 106.9 artışla 59 bin 812 adede çıkan zorunlu trafik sigortası oldu. Bunu yüzde 23.6 düşüşle 2 bin 413’e inen kasko, yüzde 142 artışla 588 adede yükselen motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası takip etti. İlk üç ayda finansal kayıp sigortası konusundaki itiraz artışları da dikkat çekti.

SORUN ‘TAZMİNAT’

- Sigortalıların yaptığı başvuruların ilk nedeni ise yüzde 88.3 artışla 45 bin 373 adede ulaşan “tazminatın ödenmemesi” oldu. Bu nedeni yüzde 50.5 artışla 13 bin 266 adede yükselen “tazminatın eksik ödenmesi” izledi.

- Ayrıca Sigorta Tahkim Komisyonu, yılın ilk üç ayında geçen yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 53.8 artışla 36 bin 836 adet başvuruyu sonuçlandırdı. Bunlardan yüzde 95.5 artışla 20 bin 364’ü için “başvuruda belirtilen talebin kabulü” yönünde kararı verildi. Yüzde 27.7 artışla 8 bin 89’u için “başvuruda belirtilen talebin kısmen kabülü” ve yüzde 16.3 artışla 8 bin 383’ü için “başvuruda belirtilen talebin reddi”ne karar verildi.

‘ZORUNLU TRAFİK’TE YENİ DÖNEM

Anayasa Mahkemesi’nin iptali sonrası hazırlanan ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “zorunlu mali sorumluluk sigortası”ndaki tazminat süreçlerini yeniden belirleyen teklif TBMM‘de kabul edilerek yasalaştı.

SEDDK ile birlikte bu konuda büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “zorunlu trafik” kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterlerin yasa ile belirlemesiyle standardizasyon sağlandığını, teminat dışında kalan durumlar da netleştiğini, böylece hem hak sahipleri hem yargı hem sigorta şirketleri için öngörülebilir bir ortam sağlandığını belirtti. Benli, özellikle sigortalıların trafik sigortası kaynaklı tazminatlarını daha şeffaf ve hızlı bir süreçle alabilmesine imkân tanındığını ifade etti.

‘HASAR’ SADECE MATEMATİK DEĞİL



TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, eksperlik açısından sigorta şirketlerinin dijitalleşmeye bakışını eleştirdi. Bunun “eksper olmadan hasar tespiti, acente olmadan satış” olduğunu belirten Erdem, şöyle devam etti:

“Sigortacılık insan iletişimine dayalıdır; hasar tespiti süreçlerinde talebi kesin hükümlerle yönetemezsiniz. Sigortalıların talebini alıp işleyip bir süreç yönetiyoruz; sadece matematiksel bir işlem yapmıyoruz.”

‘SEPET’ UYGULAMASI İLE ACENTELERİ DESTEKLİYOR

Koru Sigorta’nın “sepet” adını verdiği uygulama ile acentelere satış esnasında kolaylık sağladığı açıklandı. Koru Sigorta Genel Mu¨du¨r Yardımcısı Kasım Yılmaz şu bilgiyi verdi: “Online alışveriş sitelerinde u¨ru¨n satın alma su¨recindeki sepete ekleme kolaylığı esas alınarak geliştirilen uygulama ile nasıl ki beğenilen u¨ru¨nler sepete atılıp tek bir kredi kartı ile ödeniyorsa, acentelere de bu noktada benzer bir uygulama sunuyoruz.”

Ayrıca bu uygulamanın bir ilk olduğunu belirten ve acentelerden almış oldukları geri bildirimlerle ortaya çıktığını vurgulayan Yılmaz, “Teknoloji yatırımları ve dijitalleşme çalışmalarımızın ana hedefinde hizmetin sunumu ve operasyonun azaltılması var” dedi.

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