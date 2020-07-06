Sigortalı çalışana covid darbesi

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), SGK ve Türkiye İş Kurumu verilerinden yola çıkarak istihdamda Nisan 2020 ile Nisan 2019 verilerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuçlara göre sigortalı ücretli çalışan sayısı 379 bin azalırken, işsizlik ödeneğine başvuran sayısı ise 167 bin attı.

Ücretli çalışan sayısı 67 ilde azaldı. Araştırmada ortaya çıkan bazı sonuçlar şöyle:

- Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 150 bin azalışla bina inşaatı sektörü oldu.

- Bu sektörü, 130 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 117 bin azalışla konaklama, 50 bin azalışla bina dışı yapıların inşaatı ve 48 bin azalışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti.

- Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan il 113 bin azalışla Antalya oldu. Antalya’yı, 52 binle İstanbul, 39 binle Ankara, 36 binle Muğla ve 22 binle İzmir takip etti.

- İşsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı son bir yılda 47 binle en fazla İstanbul’da arttı.

PERAKENDECİYE GÖRE İŞLER KÖTÜLEŞİYOR

TEPAV’ın haziran ayı Perakende Güven Endeksi de (TEPE) yayımlandı. Perakendeci, normalleşmenin başladığı mayıs ayındaki umudunu koruyamadı. Endeks Haziran 2020’de bir önceki aya göre 4.3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9.7 puan azaldı.

TEPE anketi kapsamında perakendecilerin yüzde 75’i geçen 3 ayda işlerinin azaldığını, yüzde 38’i ise önümüzdeki 3 ayda işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti.