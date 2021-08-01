Sihirli Uzaklar Ağacı’nda maceradan maceraya...

01 Ağustos 2021 Pazar, 00:01

UZAKLAR AĞACI’NA TIRMANACAKSANIZ...

Yardım isterseniz, Tılsımlı Orman’daki meşenin dibinde, yani hemen şapkalı mantarların orada yedi kez ıslık çalın! Ama Uzaklar Ağacı’na tırmanacaksanız yardım istemeyin tabii ki… Çünkü ona tırmanmayın! Hadi merakınıza yenilip tırmandınız, önünüze çıkan ilk pencereden içeriyi dikizlemeyin,

Hırçın peri aksidir. Balperi’nin üst katındaki Kimbilirkim Bey’i uyandırmayın, sizi kovalar. Ve Çalkaladur Hanım’ın çamaşır sularından sakının ki sırılsıklam olmayasınız. Ama yine de Elflerin önerisi tırmanmamanız yönünde.

Biz iyi ki de Joe, Beth ve Frannie, Uzaklar Ağacı’na tırmanmış, Enid Blyton da bu beş kitaba uzanan maceraları yazmış diyoruz. Yoksa Ay Surat’ı, Sihirli Kardan Adam’ı, Hanımefendi’yi, Kırmızı Cincüceleri, Tavasapı’nı, Üç Ayı Masalı’nın ayılarını ve diğerlerini nereden tanıyacak, Sallanan Ülke’yi, Doğumgünü Ülkesi’ni, Tılsımlar Ülkesi’ni, Tepetaklak Ülke’yi, Oyuncaklar Ülkesi’ni ve daha pek çoğunu nasıl bilecektik.

ÜÇ KARDEŞ, ANNE, BABA VE TILSIMLI ORMAN

“Nasıl maceralar var önümüzde acaba?” dedi Joe. “Irmaklar, tepeler, geniş çayırlar, kapkaranlık ormanlar… Harika!”

“Şehirdekinden daha fazla macera beklemeyin,” dedi babaları. “Hatta çok sıkılırsanız hiç şaşırmam.”

Tüm yaşamları şehirde geçen üç kardeşin, babalarının iş bulmasıyla taşındıkları orman köyüne duydukları heyecan, babalarının düşüncesinin aksine hiç de boşa çıkmadı.

Sarmaşık gülleri ve hanımelileriyle sarmalanmış ev, dört bir yana uzanan tarlalar, salkımsöğütler arasındaki dere ve evlerinin arkasında uzanan ormanla, kardeşler ilk günden keyiflendiler.

Yemekte babalarından aldıkları duyumla, ağaçların sıklığı dışında her orman gibi görünen ormanı keşfetmek için evdeki işlerin bitmesini beklediler:

“Bugün bahsini duyduğum orman olmalı bu,” dedi babaları. “Tuhaf bir adı vardı çocuklar. Tılsımlı Orman. Mecbur kalmadıkça kimse oraya gitmezmiş. Ormanda tuhaflık olduğunu hiç sanmam. Yine de çok derine girmeyin. Kaybolabilirsiniz.”

Bahçedeki devedikenlerini yolma ve sebze yatağını temizleme işlerini evde, koli açma, eşyaları yerleştirme ve temizlik takip etti. Kardeşlerin molaları da ortak zamanlara denk düşmeyince orman keşfi ertesi haftaya kaldı.

Tılsımlı Orman’ı okurken ilk bölümden öyküyü bize sevdiren, yazarın, çocukların işbölümündeki görevlerini, çocuk olmalarından dolayı hafifletmeden, yaşlarına uygun şekilde dağıtma yaklaşımı oldu.

Çocukların işleri bitmeden izin istememeleri, ebeveynlerin de çocuk diye hoş görerek işleri ertelemelerine izin vermeye yönelik bir yaklaşımlarının olmaması ana karakterlere dair fikrimizi pekiştiriyor.

Taşınmanın her açıdan nasıl gerçekleştiğini öğrenen, sürecin sorumluluğunu ebeveynleriyle birlikte alan, ekonomik zorlanmalarda da durumun farkında olan üç kardeşi anlatıyor Blyton.

Maceralar boyunca, Uzaklar Ağacı’nda karşılarına çıkan sorunlarla başa çıkabilmeleri, arkadaşlarına yardım etme istekleri ve kardeşler arası işbirliğiyle yazarın aile içi tutumların kazanımlarının karakterlerde ortaya çıkan sonuçlarını nasıl incelikle işlediğini görüyoruz.

Resimleyen: JAN KCCAFFERTY

UZAKLAR AĞACI MI? TEHLİKELİ Mİ?

Uzaklar Ağacı, tırmandıkça değişen yapısı ve çeşit çeşit huyları olan sakinleriyle oldukça farklı bir ağaç. Ağaçta yaşayanları tanıdıkça da önlemini alıp başınıza iş gelmeden tırmanmaya devam edebilirsiniz ancak ağacın korkutucu tarafı tepesindeki dallara yerleşmiş ülkenin aslında yerleşmiş olmaması.

Sürekli değişen ülkedeyse ne kadar süre kalmak güvenli, hiçbir zaman tam emin olunamıyor. Tahminler var ama en güvenli yol birinin ülkeye açılan dalda beklemesi ki geri dönüş yolu kaybolmasın.

Ağacın üzerindeki ülke değişirse de ülkeleri komşularıyla bilen bir arkadaşınız olsa yanınızda iyi olur. Yoksa Joe, Karlı Buzlu Ülke’de kaybolduğunda Beth ve Frannie’nin yaptığı gibi, birilerinin size yardıma gelmesini beklemeniz gerekebilir.

SERİNİN DEVAMI…

Serinin ikincisi Sihirli Uzaklar Ağacı, neşeli ve yaramaz kuzenleri Rick’in ziyaret haberiyle açılıyor. Sevdikleri kuzenleriyle Tılsımlı Orman’ı, Uzaklar Ağacı’nı ve sakinlerini paylaşmak için can atıyor üç kardeş.

Kuzenleriyle birlikte ülkeden ülkeye gidiyorlar. Ne var ki sona doğru Ay Surat ve Balperi’nin evlerine yerleşen Öfke Ülkesi sakinleri ve diğer ikisi gibi kayıp olan Tavasapı’nı aramak için gittikleri Öfke Ülkesi macerası hiç de kolay geçmiyor.

Serinin üçüncüsü Uzaklar Ağacı Sakinleri’ndeyse bencil ve burnunu her şey sokan Meraklı Connie misafirliğe geliyor. Tabii Connie’ye de Tılsımlı Orman’ı anlatıyorlar ama beklendiği gibi inanmıyor.

Geride bırakılmaya dayanamadığı için de Frannie’nin eski elbiselerinden birini giymeye razı geliyor ve Tekerlemeler Ülkesi’ne doğru yola çıkıyorlar. Maceralar, ülkeler ve arkadaşlık Connie’ye iyi geliyor.

Sihirli Uzaklar Ağacı (Tılsımlı Orman, Sihirli Uzaklar Ağacı, Uzaklar Ağacı Sakinleri) / Enid Blyton / Resimleyen: Jan McCafferty / Çeviren: Sumru Ağıryürüyen / Redhousekidz / 200 s. / 8+ / 2021.