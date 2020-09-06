Şiirler öksüz kaldı
Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) emekli, şair Mehmet Yılmaz Karaibrahimoğlu, koronavirüsten yaşamını yitirdi.
Geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şair Mehmet Yılmaz Karaibrahimoğlu’na tetkikler sonucu koronaviras teşhisi konulmasına rağmen eve gönderilmişti.
Kültür, barış ve toplumsal mücadele içerisinde yer alan Karaibrahimoğlu’nun ölümü Zonguldak’ta büyük üzüntü yarattı.
Zonguldak sevdalısı Karaibrahimoğlu’nun çok sayıda Zonguldak şiiri bulunuyor.
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