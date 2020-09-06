Şiirler öksüz kaldı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) emekli, şair Mehmet Yılmaz Karaibrahimoğlu, koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Ali Ayaroğlu
06 Eylül 2020 Pazar, 06:00
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Geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şair Mehmet Yılmaz Karaibrahimoğlu’na tetkikler sonucu koronaviras teşhisi konulmasına rağmen eve gönderilmişti.

Kültür, barış ve toplumsal mücadele içerisinde yer alan Karaibrahimoğlu’nun ölümü Zonguldak’ta büyük üzüntü yarattı.

Zonguldak sevdalısı Karaibrahimoğlu’nun çok sayıda Zonguldak şiiri bulunuyor.


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