Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:09

Siirt'teİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez'de bulunan Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında 4 kişi, devriye gezen ve kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere mukavemet gösterdi.

Bunun üzerine T.Ö. V.K. M.S.U. ve Z.K isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sözkonusu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.