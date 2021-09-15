Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Siirt'te bekçilere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Siirt'teİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez'de bulunan Tınaztepe Mahallesi Süveyka Meydanı civarında 4 kişi, devriye gezen ve kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere mukavemet gösterdi.
Bunun üzerine T.Ö. V.K. M.S.U. ve Z.K isimli 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sözkonusu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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