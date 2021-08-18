DHA ve İHA muhabirlerine bekçi saldırısı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:46

DHA çalışanı Ahmet Yeşilmen ve Kubilay Özev ile İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradı.





Gazeteciler Yeşilmen, Özev ve İçelli İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 3 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt’un apartmanda baygın bulunması üzerine olay yerine gitti. Burada haber takibinde bulunan ve görüntü alan gazetecilere bekçiler tarafından sert müdahalede bulunuldu.

Yeşilmen bekçilerin saldırı anlarını Twitter hesabından paylaşarak "Dün gece Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık. #gazeteciliksuçdeğildir" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



