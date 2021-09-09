Siirt'te şarbon tespit edilen Eruh ilçesi karantinaya alındı

Siirt'in Eruh ilçesinde bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesinin ardından karantina kararı alındı. Karara göre ilçede 15 Eylül tarihine kadar karantina uygulaması olacak.

AA
09 Eylül 2021 Perşembe, 18:45
Siirt'te şarbon tespit edilen Eruh ilçesi karantinaya alındı
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Siirt'te bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine Eruh ilçe merkezinde, 15 Eylül'e kadar karantina uygulaması başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI

İlçe merkezine hayvan giriş ve çıkışları yasaklanarak ilçe merkezi 15 Eylül'e kadar karantinaya alındı. Hastalığın çıkış tarihi itibarıyla gerekli aşılama çalışmaları başlatıldı.


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