Siirt'te şarbon tespit edilen Eruh ilçesi karantinaya alındı
Siirt'in Eruh ilçesinde bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesinin ardından karantina kararı alındı. Karara göre ilçede 15 Eylül tarihine kadar karantina uygulaması olacak.
Siirt'te bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine Eruh ilçe merkezinde, 15 Eylül'e kadar karantina uygulaması başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi.
HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI
İlçe merkezine hayvan giriş ve çıkışları yasaklanarak ilçe merkezi 15 Eylül'e kadar karantinaya alındı. Hastalığın çıkış tarihi itibarıyla gerekli aşılama çalışmaları başlatıldı.
Video Haberler
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
- Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu
- MHP'li başkan: Yürüyün lan yürüyün!
- 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
- Halk otobüsünde 'maske' kavgası
- Böylesi yalnızca Türkiye'de olur
- CHP'nin 98. yılında dikkat çeken video
En Çok Okunan Haberler
- Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
- Dolarda kıyamet kopacak
- Poğaça yiyenler dikkat!
- Yıldırmak için kurulan şok mangaları ve porno iddiası
- MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı
- Erdoğan'ın, Asiltürk'e neler vadettiği ortaya çıktı
- Menzil’in şok mangası
- Kılıçdaroğlu'ndan kritik ittifak açıklaması
- Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt
- Bahçeli’nin unutulan kitabı