Siirt'te terör suçundan aranan şüpheli, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı
Siirt'te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli, ağabeyinin kimliği ile yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan A.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Zanlının Van'dan Siirt'e geleceği bilgisine ulaşan ekipler, A.Ö'yü merkeze bağlı Aktaş köyü yakınlarında ağabeyi M.Ö'ye ait kimlik kartı ile yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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