Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralı
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ağır 4 özel harekat polisinin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat (PÖH) personelimiz yaralanmıştır" denildi.
Açıklamada, yaralı polislerin helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.
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