Sıla ve Hazer Amani Bodrum'da boşandı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 13:20

Sıla-Hazer Amani çifti geçen aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.

DAVA 15 DAKİKA SÜRDÜ

Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15’te sona erdi.

Geçen yıl evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. Boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise “Söyleyecek bir şey yok” dedi.