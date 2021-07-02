Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu gözaltına alındı
Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alındı. Övüç evinde olayda kullandığı anlaşılan kurusıkı tabanca ile fişekleri ele geçirildi.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte dehşet saçtı. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.
Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.
Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç'ü Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi.
Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
- Kumburgaz'da yangın paniği!
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Bebek arabası ile üstünden geçti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
- Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Erdoğan'ın yakını gözaltına alındı
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'te
- Peker'in ismini vermediği kişi adliyede kimi işaret etti
- Kartal Tibet yaşamını yitirdi
- Boeing 737 kargo uçağında motor arızası
- 'Şampanya'lı fotoğrafları böyle çözdüler!
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!