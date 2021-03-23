Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti
Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti. Övüç, "Sözlerim Kim Kardashian'a yöneliktir" dedi.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında "Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Murat Övüç, avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.
Duruşmada savunma yapan Murat Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
CEZALANDIRMA TALEP ETTİ
Müşteki Simon Çekem ise, "Sanık, 'Pis Ermeniler' şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. Falanca insan pistir dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
BERAAT ETTİ
Mahkeme heyeti açılan davada "sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığı" gerekçesiyle Murat Övüç'ün beraatine karar verdi.
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