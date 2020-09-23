Silahlı akademisyen Anıl Murat Varol istifa etti
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde çektirdiği silahlı fotoğraf ile gündeme gelen araştırma görevlisi Anıl Murat Varol, istifa etti.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF) araştırma görevlisi olarak giren Anıl Murat Varol’un 2016 yılında Hukuk Fakültesi önünde elindeki silahla çektirdiği fotoğraf gündeme gelmişti. Fotoğrafı çektirdiği dönemde öğrenci olan Varol, fotoğrafın mizah amaçlı çekildiğini ve silahın oyuncak olduğunu savunmuştu. Varol fotoğrafta silahı SBF’ye doğrultuyordu. Varol’un SBF’ye araştırma görevlisi olarak girmesine tepkiler sürerken Dekanlık, onun “objektif kriterler gözetilerek” kadroya alındığını açıklamıştı.
Varol’un SBF’deki görevinden istifa ettiği öğrenildi. Varol ismi fakülte personel listesinden çıkarıldı.
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