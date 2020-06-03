Şili’de 6.8 büyüklüğünde deprem

Şili’de Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

DHA
03 Haziran 2020 Çarşamba, 12:36
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Deprem, Şili’nin Antofagasta kentinin doğusunda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ülkenin kuzey bölgesinde yoğun hissedildiği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.


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