Silivri'de şaşkına çevren türbe ve mezar
Silivri'de bir binanın bodrum katında bulunan 'Danışman Dede Mezarı' ile 'Seyyit Hacı Pervane Hazretleri Türbesi'ni görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Silivri'de ‘Danışman Dede’nin mezarı ile 450 yıllık geçmişi olduğu rivayet edilen 'Seyyit Hacı Pervane Dede Hazretleri Türbesi'nin üzerinde bir apartman yer alıyor. Girişine üzerinde adı yazılan tabela bulunan 'Seyyit Hacı Pervana Dede Hazretleri' türbesinin girişi ise, iş yeri görünümünde.
Binanın girişindeki dükkandan alt kata inenlerin karşısına bir türbe çıkıyor.
Türbeyi gezen Silivri Tarih Derneği üyesi tarihçi Mustafa Suphi Lapçin, "Seyyit Hacı Pervane Türbesi, 400 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Burada daha önce mevline tekkesi olduğu bilinmektedir. Hacı Pervane Hazretleri bu tekkenin önemli muhitlerinden birisidir. Kendisi vefat ettikten sonra, türbesi buraya inşa edilmektedir. 1925 yılında mevline tekkesi yıkılır, 2006 yılında ise buraya türbe üzerine bina inşa edilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, buranın 1964 yılında tescillendiğini, burası ilgili şikayetlerde bulunabileceklerini söylediler. Burası tescilliyse türbenin üzerine bina yapılamaz. En önemlisi bu bölge mi yoksa türbe mi tescilli, bunun belirlenmesi gerekiyor. Aslında buradaki sorun büyük bir sorun" dedi.
"NORMALDE YAPILMAMASI LAZIM"
Türbenin yanında mobilya dükkânı bulunan Hüseyin Yaman,‘’Seyit Hacı Pervane Türbesi'nin elektrik tesisatını ve dekorunu ben yaptırdım. Seyit Hacı Pervane Hazretleri, bin 800’lü yıllarda Mevlâna dedesi Allah insanı. Fakat dönemin belediyesi, 2006 yılında, buradaki inşaat çalışması sırasında türbeyi yandaki binanın parselinde gösteriyor. Buraya ruhsat vermişler türbenin diğer binanın altında göstererek, buraya bina yapılması için. Daha sonra türbenin üzerine apartman yapmışlar. Ben türbenin üzerinde apartmanın olmasına karşıyım tabi ki. Normalde türbenin üzerine apartman yapılmaması lazım. Ziyaretçileri geliyor iyi bir Allah insanı olduğu için, Mevlâna dedesi olduğu için. Halk sevdiği için türbeye geliyor" diye konuştu.
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