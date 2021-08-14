'Şimdi 90’lar 2' albümünün konserleri Mersin ve Adana Jolly Joker sahnesinde yapılacak

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Her geçen gün geçmişe daha bir özlem duyuyoruz. Özellikle yaklaşık 20 yıl öncesine! Yani daha insanca ve özgür yaşadığımız günlere...

“Şimdi 90’lar 2” albümü yakın zamanda çıktı. Bize özlediğimiz müziği ve tabii o müzikleri dinlerken yaşadığımız güzel günleri hatırlattı. Bence müzik de aynı koku gibi hiç unutulmuyor. Bir melodi çok şey hatırlatır ya insana, albümü dinlerken geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. 12 sanatçı ve 12 şarkı. Kimler yok ki albümde; Yonca Evcimik, Sibel Alaş, Reyhan Karaca, Hazal, Erdal Çelik, Jale, Boran, Uhde Seçil, Eda & Metin Özülkü ve Oya & Bora, Seyyal Taner...

Biz ise Oya & Bora, Eda ve Metin Özülkü, Seyyal Taner ve prodüktör Hakan Eren ile albümü konuştuk. Hepsinin ortak cümlesi; samimiyet, sıcaklık ve saflık oldu.

90’LAR RUHUNUN BİR YANSIMASI...

90’ların efsane ikilisi Oya & Bora, bu projeyi orijinal versiyonuna sadık kalındığı için sevinçle kabul etmiş. “90’lar şarkıları, 90’lar ruhunun bir yansıması; heyecan, tutku, samimiyet ve saflık... Bütün sanatçı arkadaşlar yine aynı heyecan ve coşkuyla mikrofon başına geçtik, albümü tamamladık. Gösterilen ilgi hepimizi çok mutlu etti elbette” diyen ikili, “Şarkı seçimini nasıl belirlediniz” sorusuna şöyle cevap veriyor: “Şarkı seçimini ve sanırım bütün repertuvarı bu konuda tartışmasız uzman olan ve 90’ları çok iyi tanıyan prodüktörümüz Hakan Eren yaptı.”

“Sizi neden göremiyoruz müzikten koptunuz mu? Neler yapıyorsunuz” soruma Bora cevap veriyor: “Oya da ben de müzikten kopmadık, pop müzik kulvarından ayrıldık sadece, aradan geçen zamanda pek çok dizi için şarkılar seslendirdik, film müzikleri yaptık. Ben İncesaz grubunda solist olarak da müzik çalışmalarını sürdürüyorum. ‘Şimdi 90’lar 2’ albümünün müzik mix’lerinde ve mastering aşamasında da katkım olduğu için ayrıca çok mutluyum.”

‘TARİH TEKERRÜRDEN İBARET’

90’larda en çok dinlediğim ve şarkılarıyla coştuğum Seyyal Taner, günümüzde 90’lar şarkılarının üstüne çıkan işler yapılmadığını söylüyor ve ekliyor: “90’lar çok önemli şarkılara imza atılan bir dönem, dolayısıyla 70’ler, 80’ler ve 90’lar bir şekilde kendini tekrar ediyor, yani her şeyde olduğu gibi, tarih tekerrürden ibarettir. Günümüzde onların üzerine çıkan şarkıların pek yapıldığını zannetmiyorum. Duygular hiçbir zaman eksilmeyecek, çoğalacak. O zamanki duyguların var oluşuyla alakalı bir şey 90’lar müziği.”

Şarkı seçimi için çok düşünüldüğünü belirten sanatçı, “90’larda benim çok hit olan şarkım var; ama ben nedense hem sözü hem de müziğini çok severek yaptığım şarkım ‘Yaşa Sevgilim’i okumak istedim. Zamanında sevgili Metin’in katkısıyla modern ve o döneminde çok ilerisinde bir tarzda ortaya çıkmıştı ‘Yaşa Sevgilim’... Ve yeniden ‘Şimdi 90’lar 2’ albümü için yapılan versiyonun da çok iyi olduğunu düşünüyorum, albümle birlikte tekrar beğenilerinize sunduk. Hepimiz çok yaşayalım, hepiniz çok yaşayın inşallah, sağlıkla” diyor.

‘BUGÜNÜN GENÇLERİ, O ŞARKILARI SÖYLÜYOR’

“90’lı yılların şarkıcısı olmak benim ve o dönemi paylaştığım tüm sanatçı arkadaşlarım için son derece gurur verici. Unutulmaz şarkılara, unutulmaz melodilere, anılara imza attık. Sanırım bundan yıllar sonra da sevgiyle hatırlanacağız. Bugünün gençleri o yıllarda yaptığımız şarkıları söylüyor. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi?” Bu sözler Eda Özülkü’ye ait.

“Parolayı Söyle” şarkısının kendisi için çok özel olduğunu ve o şarkı ile tanındığını söyleyen Eda Özülkü, bu yüzden şarkıyı yeniden söylemek istemiş. Sanatçı, şarkıyı ilk günkü heyecanla söylediğinin ise altını çiziyor.

‘BAZILARI 90’LARDAN KAÇIYOR’

Metin Özülkü, uzun bir süredir Hakan Eren’le birlikte “Şimdi 90’lar” isimli bir projeyi sahneliyor ve bu süreç üç-dört yıldır devam ediyor. 90’lı yıllarda birçok hit şarkıya imza atmış sanatçı arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir program yapıyordu. İşte tüm hikâye de zaten burdan çıkıyor.

Metin Özülkü, “Hakan Eren daha önce ‘Şimdi 90’lar’ albümünü yapmıştı. ‘İkincisini yapmayı planlıyorum’ diyerek teklif sundu. Ben de hem yorumcu hem de müzik direktörü olarak bu albümde olmaktan mutluluk duydum” diyor.

Özülkü, 90’lı yıllarda yaptıkları şarkıların samimi olduğunu ve içlerinden geldiği gibi notalara döküldüğünü söylüyor ve ekliyor: “Bu samimiyet ve sıcaklık, dönemin de romantik havası içinde, insanlara çok çabuk geçti. Dünyanın ve ülkemizin geldiği teknolojik çağda o dönemin romantizmini hatırlayan, özleyen, yaşamak isteyen her yaştan insan tarafından o günlerin şarkılarını dinlemek arzulanıyor. İnsanlar şarkılarla o günlere gidiyor. Hem sahnede hem dijital ortamda 90’lı yılların şarkıları büyük rağbet görüyor. Bu beni onurlandırıyor. Bazı arkadaşlar 90’lardan kaçmaya çalışsa da ben 90’larla anılmayı ve o gün yaptığımız şeyin bugün hâlâ aynı şekilde değer görmesinin gururunu yaşıyorum. Bu gururu yaşayan arkadaşlarımla da bu çalışmaları birlikte sürdürüyorum.”

HAKAN EREN: 90’LAR 3’ÜN ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

- Bu albümün bir konseri olacak mı? 12 sanatçı sahnede ve 90’lar, bence çok güzel olurdu.

Uzun zamandır Metin Özülkü ile birlikte “Şimdi 90’lar” konserleri yapıyoruz. Moda Kayıkhane ve Jolly Joker sahnelerinde 90’lar konserlerimiz devam ediyor. Bu albümle ilgili, albümdeki tüm sanatçıların sahnede olacağı, bir konser yapmayı planlıyorum; ama biraz zamana ihtiyacım var sanırım... Açık hava tiyatroları konserleri için görüşmelere başladım ve yakında bu isimleri bir arada, konserde göreceğinizi umuyorum. Albüme çok güzel tepkiler geliyor, çok mutlu oluyorum. Buradan duyurmak isterim ki Metin Özülkü ile birlikte “Şimdi 90’lar 3” için çalışmalara başladık bile...

Bu arada şimdi 90’lar konserleri; 27 Ağustos’ta Mersin, 28 Ağustos’ta Adana Jolly Joker sahnesinde müzikseverle buluşacak.