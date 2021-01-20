Şimdiye dek yaşamış en büyük kara hayvanının fosilleri bulundu
Araştırmacılar, Arjantin’de keşfedilen 98 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş dinozor kemiklerinin, şimdiye dek yaşamış en büyük kara hayvanına ait olabileceğini düşünüyor.
Neuquen eyaletinde kazı yapan paleontologlar, bu yaratığın kuyruğuna ve kalçasındaki pelvis bölgesine ait 24 omur keşfetmişti. Kemikleri inceleyen araştırmacılar, bu fosillerin bir Titanozor türüne ait olabileceğini belirtti.
Titanozorlar muazzam büyüklükleri, uzun bacakları, boyunları ve kuyruklarıyla bilinen Sauropod adlı dinozor grubuna ait. Bu gruptaki dinozorların, en büyük kara hayvanları olduğu tahmin ediliyor.
Daily Mail'in haberine göre, ilkin 2013’te yine Arjantin’de ortaya çıkarılan Titanozor türü Patagotitan’ın şimdiye kadarki en büyük kara hayvanı olduğu düşünülüyordu. Patagotitan’ın uzunluğunun 37 metreyi geçtiği ve ağırlığının 55 ila 57 ton olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, araştırmacılar söz konusu fosillerin pek iyi durumda olmadığını söyledi. Fosillerin henüz yeni bir türe ait olduğunu doğrulamadı ancak bilinen diğer Sauropod dinozorlarının kalıntılarla eşleşmediğini, aralarında açık farklar bulunduğunu ifade etti. Fosillerin sahibinin Patagotitan ve bir diğer dev dinozor türü Argentinosaurus’la karşılaştırılabileceğini ve muhtemelen onlardan daha büyük olduğunu söyledi. Ancak kemiklerin durumu sebebiyle yaratığın ağırlığını tahmin etmek mümkün değil.
Bununla birlikte, 24 omur birbiriyle büyük ölçüde bağlantılı. Bilim insanları bu yüzden kazının ilerleyen safhalarında iskeletin daha büyük kısmının bulunabileceğini düşünüyor. Zira ekip, bazı uzuvlarının tespit edildiğini ancak henüz kazılmadığını bildirdi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırmaya dahil olmayan Brezilya’daki Rio Grande do Norte Üniversitesi’nden Aline Ghilardi, keşfin Patagotitan’dan daha büyük olduğu iddiasına temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti. Buna rağmen Ghilardi, söz konusu yaratığın şimdiye dek yaşamış en büyük hayvanlardan biri olduğunu söyledi.
Araştırma makalesi 12 Ocak’ta Cretaceous Research adlı bilimsel dergide yayımlandı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- Bülent Arınç'tan Selçuk Özdağ'a evinde ziyaret
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
Video Haberler
- Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada
- Şişli'de korkutan olay! Binadakiler tahliye edildi
- Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı
- Şişli'de yaşanan dehşetin görüntüsü ortaya çıktı
- Buz tutan gölde boğulmakta olan köpeği böyle kurtardı
- Salvador Mundi tablosu apartman dairesinden çıktı
- Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- DSÖ: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm engellenebilirdi
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- Bülent Arınç'tan Selçuk Özdağ'a evinde ziyaret
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı