Simge okulun yıkım kararına tepki

02 Temmuz 2020 Perşembe, 11:22

AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar’ın yeni yapılan 400 yataklı Şehir Hastanesi projesinde "unutulan" otopark sorununu çözmek için Zonguldak'ın sembol yapılarından 80 yıllık Kız Meslek Lisesini yıkmak istemesine eğitimciler, Kız Meslek Lisesi Mezunlar Derneği üyeleri ve öğrenciler tepki gösterdi.

Önceki akşam ‘Madenci Anıtı’nda toplanan çok sayıda Zonguldaklı hastanenin unutulan otoparkı için bir okulun yıkılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Hükümet alehine sloganlar atan okul mezunları okullarının yıktırılmaması için mücadele edileceği vurgulandı.

Zonguldak Kültür ve Araştırma Vakfı (ZOKEV) Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun, Kız Meslek Lisesi’nin tarihi değeri bulunmadığına ve korumasına gerek olmadığı yönünde alınan karara tepki gösterdi. Kararın siyasi baskı altında alındığını belirten Coşkun, skandal bir şekilde yeni şehir hastanesinin otoparkını yapmayı unutanların ihmalinin halka fatura edilemeyeceğini söyledi. Kararın gözden geçirilerek iptal edilmesi için Koruma Kurulu’na başvurduklarını belirten Coşkun, “Bu ihmalin faturası Zonguldak halkına kesilemez. Otopark için okul yıkılamaz. Kimliksizleştirilmek için her türlü değerinden arındırılmaya çalışılan Zonguldak’ın alnına, bir de, ‘Otopark için okul yıkılan kent’ damgası vurulamaz” dedi.