Simge Sağın'dan Murat Boz itirafı
Şarkıcı Simge Sağın katıldığı Youtube programında, meslektaşı Murat Boz'un 2011 yılında seslendirdiği 'Geri Dönüş Olsa' şarkısıyla ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.
Şarkıcı Simge Sağın, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katıldı.
Açıklamalarıyla dikkat çeken Sağın, "Bu işin formülü yok, kalbimi dinliyorum, kalbimin ekmeğini yiyorum. Sadece hissettiğim, sesime yakıştığına inandığım, stüdyoya girip şarkıyı söyledikten sonra bir elbise gibi bana yakışıp yakışmadığına karar veriyorum. İç güdüyle hissedip öyle yola çıkıyorum" dedi.
"SONUNDA OLDU DİYE AĞLADIM"
Sağın, "Benim ilk patlamam 'Miş Miş' şarkısı ile oldu. Şarkının çok çaldığına ilk başta inanamadım. Arkadaşlarım patladığımı söylemesine rağmen inanmıyordum. Bir yerden sonra her yerde duymaya başladım. Alt komşu çalıyordu, taksiye biniyordum radyoda çalıyordu ya da kulüpte çalıyordu. Bir gün Bodrum’da sokakta oturdum ve 'sonunda oldu' diye ağlamaya başladım. Rahatladım. Yine de şımarmaya hiç zamanım olmadı" şeklinde konuştu.
"İÇİMDE YARA OLDU"
Okul arkadaşı olan Murat Boz'u çok sevdiğini söyleyen popçu, "Yıllar önce 'Geri Dönüş Olsa' şarkısı bendeydi. Param yetmediği için alamamıştım. O şarkıyı Murat Boz aldı, elimden gitti. Erdem Kınay benim sesimden okutup şarkıyı satmış, bilmiyordum. Murat'ın menajerini gördüm, 'senin söylediğin şarkı ne güzelmiş, biz onu aldık' dedi. İçimde yara oldu. Murat popülerdi ve şarkıyı aldı. İçimde halen bir ukdedir. Bir gün mutlaka o şarkıyı cover yapacağım" itirafında bulundu.
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