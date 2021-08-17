Sinan Çiftçi'nin iddialarına Burhan Kuzu'nun yakınlarından açıklama
Burhan Kuzu'nun eski danışmanı olduğunu söyleyen Sinan Çiftçi'ye yanıt geldi. Kuzu'nun mirasçıları olan yakınları yazılı bir açıklama yaptı.
Suç örgütü Sedat Peker'in iddialarının ardından açıklamalarda bulunan Burhan Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi, çarpıcı ifadeler kullandı.
Foğtfa: Twitter / Sinan Çiftçi-Burhan Kuzu
"Burhan Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı" diyen Çiftçi, “En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü” diye konuştu. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuzu için "Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Sinan Çiftçi'nin bu açıklamalarının ardından Burhan Kuzu'nun mirasçılarından yalanlama geldi. Kuzu'nun yakınlar sOl gazetesine gönderdiği açıklamada, "Sinan Çiftçi tarafından dile getirilen iddiaların hiçbir doğruluk payı bulunmamaktadır" denildi.
Çiftçi'nin Kuzu'nun danışmanı olmadığı, sosyal medya konusunda kendisine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bu şahıs dışında yine birtakım kişiler herhangi bir delil veya belgeye dayanmaksızın, resmi makamlara yansıyan belge ve delillere tamamen zıt ve gerçeklerle alakası olmayan çeşitli beyanlar ile farklı medya kanal ve mecralarında boy göstermişlerdir.
Sinan Çiftçi, hiçbir zaman merhumun danışmanlık vazifesini üstlenmemiştir. Yalnızca -kendisinin de ifade ettiği gibi- sosyal medya konusunda bazı işlerinde yardımcı olmuştur. Bu şahıs hakkında iftira ve hakaret kapsamında kalan beyanları nedeniyle şikâyet ve dava hakkımız saklıdır.
İddia sahipleri, kendi asılsız ithamları ve komplo teorileri üzerinden merhuma zarar verme ve politik gündem oluşturma çabası içerisinde olsalar da; merhumun aziz hatırası, bu şekilde kötü niyetli iddia ve ithamlarla zarara uğratılamaz. Sayın Burhan Kuzu'nun mirasçıları ve ailesi olarak ilgililerine ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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