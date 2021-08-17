Sinan Çiftçi'nin iddialarına Burhan Kuzu'nun yakınlarından açıklama

17 Ağustos 2021 Salı, 11:10

Suç örgütü Sedat Peker'in iddialarının ardından açıklamalarda bulunan Burhan Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi, çarpıcı ifadeler kullandı.

Foğtfa: Twitter / Sinan Çiftçi-Burhan Kuzu

"Burhan Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı" diyen Çiftçi, “En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü” diye konuştu. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuzu için "Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sinan Çiftçi'nin bu açıklamalarının ardından Burhan Kuzu'nun mirasçılarından yalanlama geldi. Kuzu'nun yakınlar sOl gazetesine gönderdiği açıklamada, "Sinan Çiftçi tarafından dile getirilen iddiaların hiçbir doğruluk payı bulunmamaktadır" denildi.

Çiftçi'nin Kuzu'nun danışmanı olmadığı, sosyal medya konusunda kendisine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: