Bir dönem Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
Sedat Peker'in, eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile ilgili açıklamaları üzerine dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in, eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile ilgili açıklamaları üzerine dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Peker'in açıklamalarında da bahsi geçen Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi, Bizim TV'den Şaban Sevinç'e açıklamalarda bulundu. Çiftçi, devletin üst kademesindeki isimlerin Kuzu ile kirli ilişkiler kurduğunu öne sürdü.
FİŞİ ÇEKİLDİ
"Burhan Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı" diyen Çiftçi, “En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü.” diye konuştu. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuzu için "Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Çiftçi ayrıca Kuzu'nun İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'den 100 milyon dolara yakın bir para aldığını iddia etti.
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