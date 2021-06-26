Sınava geç kalan engelli genci, kucaklarında taşıyarak okula yetiştirdiler

Mersin'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan bedensel engelli öğrenci, çevredekiler tarafından taşınarak, salona yetiştirildi.

DHA
26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:41
Sınava geç kalan engelli genci, kucaklarında taşıyarak okula yetiştirdiler
Abone Ol google-news

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Mersin Üniversitesi'ne (MEÜ) gelen bedensel engelli öğrencinin geciktiğini fark edenler, hemen yardımına koştu.

Engelli gencin sınava genç kalacağını gören 4 vatandaş, kucaklarına aldıkları genci koşarak sınava gireceği bölgeye götürdüler. Zamanla yarışan vatandaşlar, genci sınava yetiştirmeyi başarabildi.


YURTTAŞLAR ALKIŞLAYARAK TAKDİR ETTİ

Öte yandan vatandaşların engelli genci kucaklarında koşarak sınava yetiştirme anları bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Engelli genç alkışlar arasında sınava gireceği salona getirildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler