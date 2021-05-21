Sinema dünyasında Cannes heyecanı

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:45

Geçen yıl Cannes Film Festivali’nin yapılmayacağı haberleri ilk çıktığında kültür sanat aleminde yaşanan büyük hayal kırıklığı bir yandan da aslında Covid-19 pandemisinin ne denli ciddi bir bela olduğunun anlaşılmasının da bir yansımasıydı. Öyle ya, sinema dünyasının bu en önemli etkinliği bile Koronavirüse teslim oluyorsa sektörün ekonomik çöküşü de artık çok daha fazla ciddiye alınması gereken bir tehdit demek oluyordu ve bunun eğlence endüstrisnin diğer alanlarına (tiyatro, müzik vb) yayılması da kaçınılmazdı. Sağlık alanında sözü geçen uzman isimler COVID-19 belasının yaklaşık bir 10 yıl daha hayatımızda olacağını söyleyedursun, dünyanın önemli bir bölümünde ve özellikle Avrupa’da işler düzelmeye ve hayat yavaştan da olsa normale dönmeye başladı. Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisinin açıklanmasına iki hafta kala Thierry Fremaux’nun Variety ile yaptığı söyleşi de bu anlamda sinemanın her bakımdan yeniden ayağa kalkmaya hazırlandığının müjdesi olarak yortumlanabilir kanımızca.

Cannes artistik direktörü Thierry Fremaux

‘2000’DEN FAZLA FİLM İZLEDİK’

Cannes Film Festival artistik direktörü Thierry Fremaux öncelikle bu yılki festival için 2000’den fazla film izlediklerini söylüyor ve ekliyor: “Aslında her yılki başvuru sayısından az ya da çok değildi ama geçen yıl iptal edilen festivale yapılan başvurularla birlikte elimizde bir hayli büyük bir toplam oluşmuştu.”

Bu seneye özgü yenilikleri şöyle sıralıyor Fremaux: “Öncelikle Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümümüzü köklerine döndürmeyi kararlaştırdık, yani genç sinemacılara ve yenilikçi, kişisel filmlere ayırdık. Ayrıca bu yıl geceyarısı seanslarımızı daha fazlalaştırıyoruz. Sahildeki gösterim ve canlı etkinliklerin de sayısını artıracağız. Bu yıl büyük mimar Rudy Ricotti tarafından tasarlanan ve yeni açılan Cineum adlı sinema kompleksinde de gösterimler düzenleyeceğiz. Cineum, Cannes’ın merkezinde değil ama izleyicilerin gün boyu orada film izleyip akşamları da sosyalleşmek için Croisette’e döneceklerini düşünüyorum.”

‘NETFLIX’E KAPIMIZ AÇIK’

Netflix’in festivalde yer alıp almayacağı sorusuna ise şöyle yanıt veriyor Fremaux: “Geçen yıl netflix jüri başkanımız Spike Lee’nin son filmi “Da 5 Bloods” ile katılacaktı biliyorsunuz. Tabii Lee jüride olduğu için yarışma dışı olarak katılacaktı ama sonuçta olmadı. Yarışma dışı bölümümüz çok ilgi gören güzel bir vitrinimiz bizim. Netflix isterse eğer bizim kapımız onlara açık, karar onların. Ancak yarışmaya alınan filmlerin hepsinin Fransa’da salonlarda gösterilmesi gerekiyor. Özellikle dünya çapında yaşanan bu felaket sırasında dijital platformlar çok güçlendi belki ama salonlar için sembolik ve somut bir desteğin gerekliliği de bir o kadar arttı.”

Festivalin bu yılki açılış filmi Leos Carax imzalı "Annette"

Fremaux söyleşide alınacak sağlık önlemlerinden de bahsediyor ve şunları söylüyor: “1000 kişiden fazla katılımın olduğu tüm etkinlikler gibi bizde de aşı zorunluluğu ya da PCR testinden negatif sonuç zorunluluğu olacak. Bunlara bir de COVID-19 bağışıklığını ekleyebiliriz (en az 15 gün en çok 6 ay geriye dönük olarak). Diğer önlemleri de önümüzdeki haftalarda duyuracağız. Ama mesela akşam yemeklerinde her masaya en fazla 6 kişinin oturacağını söyleyebiliriz şimdiden.”

Bu yıl gösterileceği açıklanan filmlerden biri de Paul Verhoeven imzalı "Benedetta"

SER VERİP SIR VERMEDİ

Söyleşi sırasında ser verip sır vermeyen Thierry Fremaux yarışmaya hangi filmlerin alınacağına dair bir bilgi sızdırmadı ama geçen yıl çok beğenerek aldıkları “The French Dispatch” (y: Wes Anderson) adlı filmin bu yıl da programda olacağını umduğunu belirtti. Açılış filmi olarak Leos carax imzalı “Annette” ve Paul Verhoeven’in son filmi “Benedetta” daha önce açıklanmış zaten ama kulislerde ayrıca Nanni Moretti imzalı “Three Floors”, Krill Serebrennikov’un son filmi “Petrov’s Flu”, Jacques Audiard’ın yönettiği “Paris, 13th District”, Julia Ducournau imzalı “Titane” ve Asghar Farhadi’nin farsça çektiği son filmi “A Hero”dan da bahsedildiğini belirtelim.

6 - 17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 74. Cannes Film Festivali'nin resmi seçkisi 3 Haziran'da açıklanacak.