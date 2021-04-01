Sinemanın 'çirkin kralı': Yılmaz Güney doğum gününde anılıyor
Oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney, yaş gününde anılıyor. Türk sinemasının dünyaya açılmasında önemli bir yeri olan sanatçı, kariyeri boyunca pek çok filmde rol aldı ve yönetmen koltuğunda oturdu. Peki, Yılmaz Güney kimdir?
Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’
lakaplı sanatçısı Yılmaz Güney, doğum gününde anılıyor. 1 Nisan 1937 tarihinde
dünyaya gelen ve 9 Eylül 1984'de yaşamını yitiren Yılmaz Güney, oyunculuğun
yanı sıra yönetmenlik, senaristlik ve yazarlık da yaptı. Güney, ayrıca Cannes
Film Festivalinde ödüle layık görüldü. Yol, Sürü, Umutsuzlar, Baba, Ağıt, Endişe
gibi filmleriyle adını unutulmazlar arasına yazdırdı.
İşte Cannes ödüllü usta sanatçı Yılmaz
Güney’in hayatı…
Güney, 1 Nisan 1937 tarihinde
Yenice, Yüreğir, Adana'da dünyaya geldi. Yılmaz Güney'in gerçek adı Yılmaz
Pütün'dür. Kendi ifadesine göre Pütün, kırılması zor sert meyve çekirdeği
demektir. Köylü bir ailenin iki çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiştir. Zaza
kökenli babası Siverek'in Desman köyünden olup, Kürt kökenli annesi Muş'un
Varto ilçesindendir. Kendisi Adana'da büyümüş ve Adana birçok filmine konu
olmuştur. Adana'da bir süre Kemal ve And Film şirketlerinin bölge temsilcisi
olarak çalışmıştır. Üniversite okumak üzere İstanbul'a gitmiş Atıf Yılmaz ile
tanışmıştır. Bu süreçte bir yandan da hikâyeler yazmıştır. Daha sonra Atıf
Yılmaz'ın da desteğiyle sinemada çalışmalarına başlamıştır.
SİNEMAYA BAŞLAMASI
Yılmaz Güney, 1959 yılında Atıf
Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Bu Vatanın Çocukları ve Alageyik isimli
filmlerin hem senaryosunu yazar hem de filmlerde rol alır ve oynar.
Karacaoğlan'ın Karasevdası'nda da yönetmen yardımcılığı yapar. Yeni Ufuklar ve
On Üç gibi dergilere de öyküler yazan Yılmaz Güney, bir öyküsünde komünizm
propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanır ve 1961 yılında bir buçuk yıl
hapis cezasına mahkûm olur.
İki yıl sonra tekrar kaldığı
yerden devam eden Yılmaz Güney, o dönemde daha çok macera filmleri çeker.
Filmlerinde ezilen, hor görülen bir "Anadolu çocuğunun" otoriteye
başkaldırısı vardır. Bu dönemde Çirkin Kral lakabını alır. Bu dönemdeki en
önemli Lütfü Akad'ın yönettiği ve kendisinin yazdığı bir film olan Hudutların
Kanunu'dur. Bu dönem boyunca oyunculuğunu geliştiren Yılmaz Güney, abartısız ve
yalın oyunculuk anlayışı bu dönemde artık oturtmuştur.
CEZAEVİ YILLARI
Yılmaz Güney, 1971 yılında Efraim
Elrom'un öldürülmesinden sorumlu olan başta Mahir Çayan olmak üzere diğer
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi üyelerini sakladığı gerekçe gösterilerek 2 yıl
hapse ve sürgüne mahkûm edildi. Yılmaz Güney içeride kaldığı süre boyunca
sinema ve sanat ile ilgili fikirlerini; şiir ve öykülerini o dönemde çıkarmaya
başladığı Güney dergisinde yayınlamıştır. 1974'te cezaevinden çıktı. İki yıldan
fazla cezaevinde kalan Yılmaz Güney aynı yıl Arkadaş filmini çekti. Yine aynı
yıl Endişe adlı filmi çekerken Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda ilçe yargıcı
Sefa Mutlu'yu öldürmekten tutuklandı ve 25 Ekim'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
başlayan yargılamaların sonucu 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Beş yıl hapis yattıktan sonra 9
Ekim 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevinden yurt
dışına firar etti. Yılmaz Güney'in hapisten kaçışı da filmlerini anımsatmıştır.
Hapse girmeden önce çekmiş olduğu Şeytanın Oğlu filminde, bir günlük bayram
izninde dışarı çıkan ve kayıplara karışan bir adamın hikâyesini anlatmıştır.
Filmine benzer bir yaşantı tecrübe etmiştir. Bir günlük izin ile hapisten çıkan
Güney, Antalya'nın Kaş ilçesinden Yunanistan'a bağlı Meis adasına, oradan da
İsviçre'ye kaçmıştır. Daha sonra Fransa'ya geçer ve yaşamının geri kalanını
orada geçirir.
YOL FİLMİ CANNES’TA ÖDÜL ALDI
Cezaevinde sinema ile olan ilgisi
devam etti. Bu dönemde yazdığı Zeki Ökten tarafından çekilen Sürü ve yurt
dışında ve yurt içinde büyük ilgi gören ve Şerif Gören tarafından Yol çekildi.
Cezaevindeyken GÜNEY adlı bir sanat-kültür dergisi çıkardı. Yol'un kurgusunu
tekrar yaptı ve Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Yurt dışına gittikten
sonra Fransa'da Duvar filmini çekti. Güney'in, 1976 yılında Ankara Merkez
Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde tanıklık ettiği, çocuklar koğuşunda çıkan ve tüm
cezaevine yayılan bir isyanın sinemaya aktarıldığı Duvar onun son filmi olmuştur.
Güney, ilk resmi eşi Nebahat
Çehre ile 1966'da bir birlikteliğe başladı, 1968'de çift boşandı. İkinci
evliliği ise 1970'den ölümüne kadar Fatoş Güney'le (Jale Fatma Pütün) olmuştur,
doğan çocuklarına Yılmaz adını vermişlerdir. 1963-66 yıllarında Birten Ünal'dan
Elif (d. 1966) adlı bir kızı vardır.
Son yıllarını Paris'te geçiren
Güney, mide kanseri hastalığı nedeniyle 9 Eylül 1984 tarihinde 47 yaşında
yaşamını yitirdi. Mezarı Paris'te bulunan Père Lachaise Mezarlığı'nda 62.
kısımda bulunmaktadır.
FİLMLERİNDEN BAZILARI
- Yol
- Umut
- Duvar
- Sürü
- Hudutların Kanunu
- Çirkin Kral Affetmez
- Seyyit Han (Toprağın Gelini)
- Bir Çirkin Adam
- Arkadaş
- Baba
- Kaçaklar
- Umutsuzlar
- Acı
- Adana-Paris
- O’na Çirkin Kral Derlerdi
- Zavallılar
- Yarın Son Gündür
- Çirkin ve Cesur
- Silah ve Namus
KİTAPLARI
- Boynu Bükük Öldüler (1971)
- Ağıt
- Arkadaş
- Sürü
- Salpa (1975)
- Ölüm Beni Çağırıyor Gençlik
Öyküleri
- Acı
- Sonsuz Bekleyiş Otuz Yılın
Şiirleri
- Yol
- Sanık
- Hücrem
- Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek
İstiyoruz
- Oğluma hikayeler
- Zavallılar
- Sen ve ötekiler
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
- Mansur Yavaş, kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı
- Donmuş göle nefes kesen atlayış kamerada
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti
- 'Erdoğan, Ayvatoğlu için harekete geçiyor'
- Meksika'da Cessna 206 tipi uçak denize düştü: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- Metropoll'ün son anketinde Saadet Partisi sürprizi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- AYM'den 'HDP' kararı
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi başvurusuna AYM'den ret
- Yargıtay'dan çok konuşulacak 'kadına şiddet' kararı