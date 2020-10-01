Sınır ötesi tezkeresi TBMM'de görüşülecek
Suriye-Kuzey Irak'a asker gönderme Tezkerelerinin sürelerinSuriye-Kuzey Irak'a asker gönderme Tezkerelerinin sürelerini uzatan Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM'ye sunuldu.
Tezkereler 6 Ekim'de TBMM Genel Kurul'unda görüşülecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
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