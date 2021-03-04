Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA
04 Mart 2021 Perşembe, 22:25
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
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Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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