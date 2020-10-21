Şırnak’ta durum hiç iç açıcı değil

21 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren, kent genelinde vaka sayılarının arttığını belirterek “AKP’li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da koronavirüse yakalandı ve Ankara’da tedavi görüyor. Belediye kapalı ve personelin çoğu koronavirüs. Hastanelerdeki durum ise hiç iç açıcı değil” dedi.

Koronavirüs sürecinde Şırnak’taki küçük esnafın maddi zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayan Yeren, “Esnaf son noktaya geldi. Bitmek üzereler. Pandemi sürecinde siftah yapmıyorlar. Kiralar arttı. Müşteriler azaldı. İnsanlar karın tokluğuna çalışır hale geldi. İşsizlik sorunu had safhada. Kötü olan ekonominin üzerine bir de koronavirüs en çok Şırnak’ı vurdu” diye konuştu.