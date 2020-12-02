Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA
02 Aralık 2020 Çarşamba, 14:57
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen düzenlenen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, HDP'li üyeler ve gazetecilerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan ikisi emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.



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