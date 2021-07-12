Şişli Belediyesi işçisi Turan Aktaş, işe iade davasını kazanmasına rağmen karar uygulanmıyor
Kamyon şoförü Turan Aktaş, belediyedeki alacakları ve işe iadesi için dava açtı. Davayı kazanmasına rağmen mahkeme kararı uygulamadı.
Şişli Belediyesi’nin iştiraki Kent Yol’da çalışırken diğer arkadaşlarıyla eşit haklara sahip olmak için “alacak” davası açan, ardından da iş sözleşmesi feshedilen çöp kamyonu şoförü Turan Aktaş işe iade davasını kazandı ancak mahkeme kararı halen uygulanmıyor. Aktaş, “Yerel mahkemenin kararı kesinleşti fakat belediye almamakta direniyor. Onlar işe alana kadar belediye önünden ayrılmayacağım” dedi.
Turan Aktaş, Atlas isimli taşeron şirketten Şişli Belediyesi’nin iştiraki olan Kent Yol şirketine Nisan 2018 tarihinde geçiş yaptı. Aktaş, diğer arkadaşlarıyla eşit ücret talebinin belediye yönetimi tarafından kabul edilmemesinden dolayı belediyeye ve Kent Yol’a “alacak” davası açtı. İstanbul 2. İş Mahkemesi, Aktaş için “alacak” ve “işe iade” kararı verdi. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi tarafından onandı.
‘MAHKEME KARARI UYGULANMIYOR’
580 gündür belediye önünde eylem yapan Aktaş, “Mahkeme kararı uygulanmıyor. Beni hukuk kararına rağmen işe geri almıyorlar. Onlar alana kadar belediye önünden ayrılmayacağım. Kesinleşmiş kararı nasıl uygulamıyorlar anlamış değilim” dedi.
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