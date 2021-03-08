Şişli Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çevrimiçi konser

08 Mart 2021 Pazartesi, 10:59

Belediyenin YouTube kanalından yayınlanacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Kadın Eli Değmiş Şarkılar” programında Klasik Türk müziği sanatçıları Dilek Türkan ile Çiğdem Yarkın, kadın besteci ve söz yazarlarının eserlerini seslendirecek.

Dilek Türkan ile Çiğdem Yarkın bu özel konserde, kadın besteci ve söz yazarlarının eserlerinden oluşan geniş bir repertuarı seslendirecek. Sanatçılara kemençede Derya Türkan, piyanoda Baki Duyarlar, kontrbasta Erdal Akyol, gitarda Kemal Evrim Aslan, davulda Ömer Arslan eşlik edecek.

Program 8 Mart, pazartesi günü saat 21.00’de Şişli Belediyesi’nin YouTube kanalından yayınlanacak.