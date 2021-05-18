Şişli'de aynı sokakta 45 günde 30 hırsızlık iddiası

18 Mayıs 2021 Salı, 13:45

Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'ta 45 günde 30 hırsızlık olayı meydana geldiği iddia edildi, semt sakinleri nöbete başladı.

Sokak sakinleri, kendilerini bezdiren hırsızlara karşı yetkililerden yardım isterken, hırsızların iki gün önce güvenlik kameralarının yönlerinin değiştirdiği ileri sürüldü.

Yaya olarak gelen iki kişinin sokaktaki kamera açısını değiştirmesi ve motosikletle gelen iki kişinin park halindeki motosikletin sepetini çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet ise hırsızlık iddialarıyla ilgili polis merkezine başvuru yapılmadığını söyledi.

"HIRSIZLIK VAKALARI 45 GÜNDE 30'U GEÇTİ"

Sokak sakinlerinden Recep Karaman, "Can güvenliğimiz sıkıntıda. Buraya gelenler madde bağımlısı, kendinden geçmiş halde geliyor. En son gördüğüm olay; sabah 7'de sırtında 51 ekran televizyonla biriyle karşılaştık. 'Hayırdır?' dedim, 'çöpte buldum çalışıyor' dedi. Tek sıkıntımız elbise, pahalı eşya değil; artık can güvenliğimiz tehlikeye girmek üzere. Benim gördüğüm kadarıyla hırsızlık olayları 45 günde 30'u geçti" diye konuştu.

"GECELERİ NÖBET TUTMAYA BAŞLADIM"



Evine hırsız giren Berkay Ergen, "Üçüncü katta oturmamıza rağmen tırmanıp evimize girdiler. Şans eseri babaannem uyandı. Hiçbir şey alamadan çıktılar. Bizim eve girdikten sonra nöbet tutmaya başladım" şeklinde konuştu.



