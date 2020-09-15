Şişli'de binadan düşen Ukrayna uyruklu kadın hayatını kaybetti
Şişli'de binadan düşen Ukrayna uyruklu kadın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Ukrayna uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle Fulya Mahallesi Aşçılar Sokak'taki 7 katlı bir binanın çatı katından düştü.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ukrayna uyruklu L.K'yı (43) ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
L.K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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