Şişli'de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı

28 Haziran 2020 Pazar, 14:12

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli, Mahmutşevketpaşa Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yanan yerin bir tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkmasıyla birlikte mahallede yaşayan yurttaşlar ise yaşadıkları panikle kendilerini sokağa attı. Yurttaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.