Şişli'de çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Alacak verecek meselesinden iki grup arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, çocuğunu parka götürmek isteyen baba yaşamını yitirdi.
Şişli'de alacak verecek meselesi yüzünden öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Araya girilmesiyle iki grup ayrılırken, akşam saatlerinde aynı yere motosikletle geldiği iddia edilen kişi ya da kişiler sokakta rastgele ateş açtı. Oğlunu parka götürdüğü öğrenilen Okan Karaten başına kurşun isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayda, biri kurye iki kişi daha yaralandı. Kareten, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.20 sıralarında İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki grup, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında motosikletle gelen kişi ya da kişiler sokakta rastgele ateş açtı.
YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Oğlunu parka götürdüğü öğrenilen Okan Karaten, sokak üzerinde bulunan otoparkın girişinde kaçmak isterken, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Biri kurye iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KARATEN, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Okan Karaten yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SOKAKTA ONLARCA KOVAN BULUNDU
Silahlı çatışmanın meydana geldiği sokakta polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sokakta yapılan çalışmalarda, birçok binanın duvarında, camlarında ve bazı otomobillerde kurşun izlerine rastlandı.
MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI
Silah seslerini duyunca kendilerini kahvehaneye attıklarını söyleyen Yüksel Solak, "Sesler duyduk yukarıda, bütün herkes kahvehaneye girdik, koşarak. Yaralıları sonra ambulans gelince gördük. İki kişi yaralanmış, biri dizinden, garajda yatanda kafasından. Garajda vurulan, eşi çocuğuyla birlikte geçiyorlarmış. Silah sesini duyunca çocuğuyla eşini, olayla alakası yok değil mi? Yok, öbür vurulanların da yok" dedi.
Saldırı sırasında evinin camına kurşun isabet eden Harun Üsküplüoğlu ise, "Ben eve geldim. Eve girer girmez mermi şeyleri, keleşle taramışlar mahalleyi. Sesleri duydum, yere yattım. Ondan sonra cam kırılmış, üst tarafa gelmiş. Çok şükür yaralanan olmadı. Evde kimse yoktu. Normalde evde çocuğum oluyor. Eşim oluyor. Camdan eve girmiş mermi. Yoldan geçen masum insanlar yaralanmış. Bir tanesi ölmüş galiba. Arsa mevzusu diye söylüyorlar. Olan masum insanlara olmuş" diye konuştu.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Sedat Peker'den 'Erdoğan' iddiası
- Denize girmek yasaklandı!
- Almanya'dan Türkiye ile ilgili son dakika seyahat kararı
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Esat Toklu'nun meslekten ihracı için başvuru yapıldı
- Dolar beklentisinde endişelendiren sonuç
- Aras Bulut İynemli'den açıklama geldi