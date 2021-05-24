Şişli'de boşanma aşamasındaki eşine sokakta kurşun yağdırdı
Şişli'de boşama aşamasındaki eşinin kurşun yağdırdığı kadın yaralandı. 5 kurşunun isabet ettiği kadının hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli polise teslim oldu.
Olay, Paşa Mahallesi Miralay Kazımbey Sokak'ta saat 21.00 sıralarında medyana geldi. İddiaya göre, Samet M.(38) boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadıkları eşi Semiha M.(27)'yi sokakta otomobilinin içinde bekledi. Samet M., eşinin geldiğinin görünce otomobilinden inerek ona doğru silahla ateş etti. Saldırıda vücuduna 5 kuşun isabet eden Semiha M., yere yığıldı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir kolundan, 2'şer de bacaklarından kurşunların isabet ettiği kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırıda o sırada kapalı olan bir dükkana da kurşun isabet etti.
Saldırının ardından kaçan Samet M. bir süre sonra Feriköy Polis Merkezi'ne giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırı davasında karar