Kızı cinsel istismara uğradı! Yetkililere seslendi: 'Size yalvarıyorum...'

08 Nisan 2021 Perşembe, 08:22

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde Mehmet Arzık’ın 3 yıl boyunca sistematik olarak cinsel istismara maruz bıraktığı E.Ö.’nün ailesine ‘çocukla evlenmek istediğini’ söylediği ortaya çıktı.

E.Ö. henüz 15 yaşındayken Mehmet Arzık adlı erkeğin cinsel istismarına maruz kaldı. E.Ö.’yü ölümle tehdit eden Arzık’ın istismarı 3 yıl boyunca devam etti. Ölümle tehdit edildiği için yaşadıklarını kimseye anlatamayan E.Ö., hamile kalıp doğum yapınca gerçek ortaya çıktı. Yapılan şikâyet sonucu fail Mehmet Arzık tutuklandı ancak 12 gün sonra ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle serbest bırakıldı. E.Ö. sığınma evine, çocuğu da sosyal hizmetlere teslim edildi.

Birgün'den Dilan Esen'in haberine göre; Arzık hakkında ise Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun cinsel istismarı suçu’ yerine 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. Arzık’ın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması 5 Nisan Pazartesi günü görüldü. Bu duruşmada savcı, çocuğun defalarca ölümle tehdit edildiğini beyan etmesine rağmen şikâyetin geç yapıldığı iddiasıyla davanın düşmesini istedi. Bir sonraki duruşma 26 Nisan’da gerçekleştirilecek.

‘ÜSTÜNE EV YAPARIM’

Dava devam ederken E.Ö.’nün halası Emine Demir, çarpıcı iddialarda bulundu.

Mehmet Arzık’ın ‘çocukla evlenmek istediği’ni ilettiğini söyleyen Demir, jandarma komutanı ile savcının olayın üzerini kapatmak istediğini de öne sürdü. “Küçük bir kız çocuğunun hayatını söndürdüler’’ diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mahkemeden sonra arayıp kuma olarak istediler. Ağabeyi aradı, adam gönderdiler, ‘Evlenmek istiyorum. Nikâh yapamam ama üstüne ev yaparım’ dedi. Mehmet Arzık evli ve 4 çocuk babası.’’

Arzık’ın, E.Ö.’yü tehdit ettiğinin telefon kayıtlarında olduğuna dikkat çeken Demir, savcının davanın düşmesine yönelik talebine tepki gösterdi. Jandarma komutanının sanığa “Sen bir çocuğa tecavüz etmişsin’’ dediğini aktaran Demir, şöyle konuştu: “Mehmet Arzık da ona ‘Evet avrat da benim çocuk da’ demiş. Mehmet Arzık’ın avukat olan kardeşi Şevket Arzık’ın karakolda ‘Suçu neden kabullendin’ diye dövdüğünü de öğrendik. Dosyayı dağıtmak için ortaya birkaç kişinin ismini attılar. Kardeşlerim savcıyla görüşmeye gitti fakat savcı onları kovdu. Savcı ve jandarma komutanı resmen Mehmet Arzık’ı korudu. Komutana mesaj attım ‘Amacınız neydi’ diye. CİMER’e şikâyet ettim.’’

E.Ö.’nün sığınma evinde kaldığını, sanık Mehmet Arzık’ın ise elini kolunu sallayarak sokakta gezdiğini belirten Demir, “Bunun üstü kapatılamaz. Hastaneye gittiği zaman yeğenime, Arzık’ın yengesi F.A. ve kardeşi ‘Davayı geri çek baban sana sahip çıkmaz biz sana sahip çıkarız diyor. Yaklaşık bir yıldır adalet arıyoruz. Devlet cezasını versin istiyoruz. Sonu hapis de olsa ölüm de olsa bu işin peşini bırakmayacağım’’ diye konuştu.

ÖLÜDEN FARKIMIZ YOK

E.Ö.’nün annesi Selma Ö. de adalet talebinde bulundu. Selma Ö., şunları dile getirdi: “Benim kızım tecavüze uğradı, bebek de doğdu. Devletten yardım istiyorum. Size yalvarıyorum bize yardım edin. Ben kızımı başına bir şey gelmesin diye resmen hapishaneye koydum, o Antep’in ortasında geziyor. Ben adalet istiyorum. Ölüden bir farkımız yok.’’

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Doğum yapınca ortaya çıktı

Denizli’nin Baklan ilçesinde ise 14 yaşındaki Y.Ç. isimli çocuk, evde doğum yapınca istismar ortaya çıktı. Kanaması durmayan Y.Ç.’nin doğum yaptığının anlaşılmasının ardından polise haber verildi. Yapılan soruşturmada, çocuğun annesinin birlikte olduğu Şakir O.’nun cinsel istismarına maruz kaldığı için hamile bırakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şakir O. tutuklandı.