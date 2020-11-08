Sivas-Galatasaray maçı öncesi ilk 11 belli
Gaziantep ve Başakşehir maçlarında ilk 11'de sahaya kaptan çıkan Arda Turan, bugün taktiksel değişiklik nedeniyle sahada olacak.
Fatih Terim'in ‘kaptan' tercihi Sivasspor deplasmanında da değişecek. Muslera'nın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamasından dolayı Galatasaray'ın hocası, kıdeme göre pazubant değişikliğine devam ediyor.
Gaziantep ve Başakşehir maçlarında ilk 11'de sahaya kaptan çıkan Arda Turan, bugün taktiksel değişiklik nedeniyle sahada olacak. Terim, Galatasaray'ın altyapısından yetişen yıldız futbolcuya sahada liderlik rolü verecek.
Son 3 lig maçında da farklı kaptanlar yer almıştı. Alanyaspor'a karşı Linnes, Erzurum'da Belhanda ve son olarak Ankaragücü sınavında Ömer Bayram, pazubandı koluna takmıştı. Cimbom'un hocası, geçmiş sezonlara göre bu sezon kaptanlık konusunda yaptığı değişikliklerle kafaları karıştırmıştı.
Sarı-kırmızılı formayı en çok terleten isimlere pazubandı vereceğini söyleyen Terim, bu konunun farklı yerlere çekilmemesi gerektiğini düşünüyor.
CİMBOM’UN ZOR SINAVI
Ligde son 2 maçını kazanan ama oynadığı futbolla eleştirilen Galatasaray, milli ara öncesi bugün Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Falcao, sakatlıı nedeniyle götürülmezken Marcao ile Saracchi kafilede yer aldı. Belhanda ve Luyindama da sarı kart sınırında bulunuyor. Aslan, son yıllarda çok zorlandığı Sivas'tan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Muhtemel 11’ler:
Sivasspor: Samassa, Golano, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Yatabare, Gradel, Fajr, Kayode
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Emre, Ömer, Taylan, Emre, Arda, Belhanda, Babel
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