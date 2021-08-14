Rıza Çalımbay: "Konyaspor maçı kolay geçmeyecek"

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:03

Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacakları maça da değinen Çalımbay, "İyi ve disiplinli bir takım. Kopenhag sürekli şekilde liginde şampiyon olur ya da Avrupa kupalarına gider.

Bundan sonra iyi takımlar kaldığı için zor bir maç olacak. Hem lig hem de kupayı götürmeye çalışacağız. Sakatlıklar olmazsa onun dışında sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu turu da geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımıma yürekten güveniyorum, inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İYİ ŞEYLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Çalımbay, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti, "Yine zorlu bir lig başlayacak. Amacımız ligi iyi bir yerde bitirmek. Konyaspor maçı bizim için önemli.

Sahamızda oynayacağımız için maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Takımda yorgunluk var çünkü uzatmaya giden bir maç oynadık.

2 gün sonra da tekrar maç oynayacağız ama kadromuzu değiştire değiştire dinlenmiş arkadaşlarımızı oynatarak, iyi durumda olanlarla yolumuza devam edeceğiz. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum.

Konyaspor maçı kolay geçmeyecek. Bunun için bütün tedbirlerimizi alıp, çok iyi şekilde konsantre olup, oyundan kopmadan taraftarlarımızla beraber maçı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyi yapacağız."