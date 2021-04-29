Sivasspor son dakikada gelen golle kazandı | Sivasspor 1 - 0 Yeni Malatya
Sivasspor, 88. dakikada Jorge Felix'in attığı golle Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkarttı.
Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspr sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısında gelen golle Sivasspor maçtan galibiyetle ayrılırken puanını 55'e yükseltti. Ev sahibi takımda golü Jorge Felix kaydetti. Maçtan puansız ayrılan Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.
GOLCÜ İSİMLER OYNAMADI
Sivasspor'un en golcü ismi Mustapha Yatabare sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymezken Yeni Malatyaspor'un da en golcü ismi Adem Büyük de yararlanamadı.
SERİ 15 MAÇA ÇIKTI
Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Sivasspor yenilmezlik serisini 15 maça çıkarttı. Sivasspor Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Küme düşme hattının dört basamak üzerinden bulunan Yeni Malatyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Camara, Ahmet Oğuz (Dk. 62 Boyd), Claudemir (Dk. 80 Felix), Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel (Dk. 90 Robin Yalçın), Kayode (Dk. 80 Kone)
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Chebake, Karim Hafez, Semih Kaya, Zeki Yavru (Dk. 90 Mallan), Umut Bulut (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 82 Olcay Şahan), Ahmed Ildiz (Dk. 90 Topalli), Fofana, Tetteh
Gol: Dk. 88 Felix (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Hadebe, Dk. 66 Chebake, Dk. 87 Karim Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 57 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
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