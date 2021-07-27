Sivasspor ve Bahçeşehir Koleji arasında stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzalandı

27 Temmuz 2021 Salı, 12:37

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun ismi, imzalanan bir yıllık sponsorluk anlaşmasına göre "Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu" olarak değişti.

Kırmızı-beyazlı kulübün Bahçeşehir Koleji ile yaptığı imza töreninde konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevvelli Heyeti ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, şunları söyledi:

"Eğitim öğretim hizmeti verdiğimiz 134 kampüsümüzün bulunduğu 63 ayrı ilde, öğrencilerimizin sporu sevmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce de bu bağlamda iş birliği yaptığımız Demir Grup Sivasspor ile bu sene yollarımız tekrar kesişti. Sivasspor’u çok seviyoruz. Sivasspor camiası centilmenliği ile Türkiye’nin ilgisini çeken ve herkesin maçlarını ilgiyle takip ettiği bir kulüp. Yeni sezonda, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu olacak. Perşembe günü Avrupa maçında bu isimle bir üst tura çıkacak ve başarılı olacak. Sponsorluğumuz her iki kuruma da hayırlı, uğurlu olsun."

OTYAKMAZ: "BU BİRLİKTELİK ÇOK GÜZEL"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Bahçeşehir Koleji'ne teşekkür etti:

"Kendileri sosyal sorumluluk projeleri gereği hem futbola, hem spor ve sanata büyük önem veren bir kurum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sponsorluklarından bir tanesini de stadyumumuz için kullanmayı tercih ettiler, bundan dolayı teşekkür ederiz. Bu birliktelik çok güzel, önemli başarıların adının konacağı yer olur burası. EuroCup’ta ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir Koleji’nin sponsor olduğu takıma ayrıca başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."