Sivasspor’dan tur pozu
Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında hatıra pozu verdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında DG Sivasspor, sahasında Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı ve avantajlı olarak bir üst tura çıktı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında hatıra pozu verdi.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor’a turu getiren tek golü 109’da Jorge Felix attı. Zorlu Konyaspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Dinamo Batumi maçının ardından soyunma odasında hatıra pozu verdi.
Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Avrupa’da birlik günü. Sizi de tebrik ederiz Galatasaray-Trabzonspor” notu eklendi.
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