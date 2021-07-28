Sivasspor'un rakibi Petrocub Hincesti kente geldi
Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti, rövanş maçı için Sivas'a geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti, Sivas'a geldi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Havalimanından çıkan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuların rüzgar ve soğuk havadan etkilendiği görüldü.
Takım akşam saatlerinde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Demir Grup Sivasspor ile Petrocub takımı yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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