Sivas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta saat 01.42'de AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2021 Salı, 09:25
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Merkez üssü Karayün köyü olan 3.8'lik deprem, gece saatlerinde Sivas kent merkezinden de hissedildi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, şunları söyledi:

"Gece saatlerinde Merkez Karayün merkezli 3.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şehir merkezinden de hissedilen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir." 


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