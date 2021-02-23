Sivas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

23 Şubat 2021 Salı, 09:25

Merkez üssü Karayün köyü olan 3.8'lik deprem, gece saatlerinde Sivas kent merkezinden de hissedildi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, şunları söyledi:

"Gece saatlerinde Merkez Karayün merkezli 3.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şehir merkezinden de hissedilen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir."