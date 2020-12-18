Sivas’ta katledilen Behçet Aysan’a davet gönderen vakıf özür diledi
Çocuk Vakfı’nın açıklamasında 27 yıl önce katledilen şaire gönderilen davet için "bir iş yapmanın heyecanı içinde istemeden yapılan bir hata” nitelemesi yapıldı.
Çocuk Vakfı, “Çocuk Edebiyatı Okulu” projesi dolayısıyla vakıf başkanı Mustafa Ruhi Şirin imzası ile Behçet Aysan’a hitaben yazılan mektup için özür diledi.
Çocuk Vakfı'nin kurucusu Mustafa Ruhi Şirin, vakfın düzenlediği bir etkinlikle ilgili olarak 27 yıl önce Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden şair Behçet Aysan'a davette bulunmuştu. Söz konusu davet mektubu Aysan’ın kızı Eren Aysan’a gönderilmişti.
Eleştirilen olayın ardından Şirin, Eren Aysan'ı arayarak özürlerini iletmişti. Yazılı bir açıklama da yapan Şirin, “bir iş yapmanın heyecanı içinde istemeden yapılan bir hata” olarak tanımladığı olay için şunları söyledi:
Çocuk Vakfı, Modern Türk Şiirinde Çocuk ve Çocukluk (1850-2020) temalarının incelenmesi amacıyla 200 şairi kapsayan oylumlu bir çalışmanın hazırlık aşamasında bulunuyordu. Bu doğrultuda yaşayan şairlere hem bilgi sunmak hem de yardımlarını istemek için iletilen ilk duyuru bir anlık dikkatsizlikle değerli şairimiz Behçet Aysan’ın kızları Eren Aysan’a, Behçet Aysan’a gönderiliyor gibi iletilmişti. Bir iş yapmanın heyecanı içinde istenmeden yapılmış oldu bu hata. Eren Aysan’ın sosyal medyada paylaştığı haklı serzenişinden aynı gün haberdar oldum ve kendisinden önce yazılı özürde bulundum. Ardından telefonla arayarak, hiçbir art niyet taşımayan bu genel duyuru nedeniyle beş kez sözlü özür diledim.
“TEK SORUMLUYUM”
Buna rağmen bu durumun bazı medya organlarında şahsım ve Çocuk Vakfının aleyhine haberlere dönüştürülmüş olduğunu ve yanlış algılamalara zemin hazırladığını gördüm. Hızla harekete geçip bu hatanın düzeltilmesi için gayret sarf ettiğim halde konunun bu duruma getirilmesinden dolayı üzgünüm. Söz konusu ileti Çocuk Vakfının antetiyle gönderilmesine rağmen hatanın kötü niyet taşımayan tek sorumlusuyum… Yirmi yedi yıl önce, insan olan herkesi derinden üzen insanlık dışı bir zalimlik sonrası aramızdan ayrılan değerli şairimiz Behçet Aysan’dan ise ayrıca özür diliyor, kendisini “Çiçekçi Kız” şiiriyle ve saygıyla selamlıyorum…
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...