Sivas'ta katledilen şaire 27 yıl sonra çağrı yaptılar!

11 Aralık 2020 Cuma, 14:33

2 Temmuz 1993'te Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden şair Behçet Aysan'a "e-posta" gönderildi.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin tarafından gönderilen e-posta'da "Çocuk Edebiyatı Okulu" isimli bir etkinlik kapsamında, Aysan'a hitaben "Şiir toplamınız içinde çocuk ve çocukluk temasında yer verdiğiniz ve şiirinizi eniyi yansıttığınız şiirleri Aralık ayı sonuna kadar iletmenizden memnun kalacağız. Bu çalışma sonunda bir seçki hazırlanması öngörülürse sizinle iletişim kuracağız" denildi.

Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan, akıl almaz davetin yazısını Twitter hesabından paylaşırken "Hayatımda aldığım en saçma e-posta." diye tepki gösterdi.



