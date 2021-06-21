Rusya'dan Türkiye açıklaması: Ukrayna'yla yaptığı askeri işbirliğini görüşeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakında Türkiye tarafıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakında Türkiye tarafıyla, Ankara’nın Kiev ile yaptığı askeri işbirliğini gündeme getirecekleri bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir basın toplantısında, “Ukrayna ile Türkiye’nin donanma güçleri arasında işbirliği planlarına ilişkin yapılan Ukrayna Dışişleri açıklamasından bahsettiniz. Ukrayna’nın NATO içerisine çekilmesi girişimleri hususunda ne düşündüğümüzü gayet açık ve net bir biçimde belirttik” dedi.
Lavrov, “Hiç şüphem yok ki ciddi ve sağduyulu ülkeler neden bahsettiğimizi çok iyi anlıyor" diye ekledi.
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